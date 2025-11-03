Interviste | Gianni Barbera Dominio senza gol Prendiamo il punto

Da una parte la consapevolezza di aver centrato un’ottima prestazione, dall’altra il dispiacere di aver salito un solo gradino della classifica. E’ Gianni Barbera (nella foto) a parlare. "Ci abbiamo provato in tutti i modi, fino alla fine – le parole del centrocampista –, abbiamo controllato il gioco, abbiamo avuto il dominio. Ma non siamo riusciti a segnare, nonostante almeno tre occasioni nitide. In questo dobbiamo migliorare". "Purtroppo siamo stati anche sfortunati – aggiunge il bianconero –: su Vari ha fatto una gran parata il loro portiere, la palla di Menghi è finita sul palo. La conclusione di Noccioli non l’ho vista, ero in terra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

