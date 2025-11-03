Interviste | coach Marco Evangelisti Complimenti a Siena per il pubblico I miei ragazzi ce l’hanno messa tutta poi è venuto fuori il loro lungo roster
Per prima cosa ci tengo a fare i complimenti a tutta Siena per la cornice di pubblico che ci è stata. È stata una grandissima partita, i ragazzi ce l’hanno messa tutta poi è venuta fuori tutta la lunghezza del roster della Mens Sana". Questo il primo commento a caldo del coach della Virtus Marco Evangelisti (nella foto) dopo il 90-78 subito dalla sua Stosa in Viale Sclavo. "Siamo stati in partita fino agli ultimi 45 minuti, guadagnando un po’ di tempo rispetto all’altro derby perso in casa del Costone - ha detto ancora, con un amaro sorriso, coach Evangelisti -. Dobbiamo ancora crescere ma queste sono le partite che ci aiutano a farlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
