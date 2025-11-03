Intervento di recupero e valorizzazione del territorio del Parco Mediceo di Pratolino
Per dare un contributo alla valorizzazione del territorio del Parco Mediceo di Pratolino, Fastweb+Vodafone ha promosso, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, un importante intervento di recupero di un’area di 10.000 mq adiacente al Lago Superiore. Il progetto si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree urbane e extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCO2, in collaborazione con Legambiente. Il progetto ha avuto come obiettivo principale il recupero delle sponde del lago, con l’intento di migliorarne la fruibilità e rafforzarne la biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
A meda (Mb) un intervento di recupero architettonico ha trasformato un edificio dismesso in Casa AA, una villa unifamiliare che raggiunge un'elevata efficienza energetica. Il progetto, firmato dall’architetto Mayya Sargsyan dello studio YY, fonde la tradizione c - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Crt, nel piano 2026 risorse per 150 milioni di euro - Approvato il programma di investimenti del prossimo anno: 80 milioni saranno destinati agli interventi istituzionali per territorio, ricerca e cultura. Lo riporta vita.it
Finiti i lavori alla stazione di Fornoli. Recupero e valorizzazione dell’area: "Bene anche per l’aspetto turistico" - Sabato mattina, 21 ottobre alle ore 10,30, al termine dei lavori di ristrutturazione, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Stazione Ferroviaria di Fornoli. Secondo lanazione.it
Da Regione Lombardia fondi per il recupero ambientale del Lago di Sartirana - Stanziata una somma di 28mila euro per il progetto del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone: obiettivo il ripristino della vegetazione spondale e acquatica ... Riporta leccotoday.it