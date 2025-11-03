Interventi sul verde della strada parco il 4 novembre variazioni al servizio del filobus

I servizi della linea V1 "La Verde", il servizio filoviario lungo la strada parco, subiranno delle variazioni nella giornata di martedì 4 novembre. La misura si rende necessaria per consentire interventi sul verde, come previsto da un'ordinanza dirigenziale del Comune di Pescara.I dettagli sulle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

