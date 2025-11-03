Inter Zielinski torna al gol | Chivu scopre una risorsa

Forzainter.eu | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova settimana è cominciata e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. I nerazzurri hanno lasciato alle spalle la vittoria all’ultimo secondo con il Verona per 2-1, dando seguito al successo con la Fiorentina. L’obiettivo è quello di arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali, tenendo il passo delle prime della classe. La prossima gara è quella di Champions League con il Kairat Almaty, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello da non sottovalutare, rimanendo a punteggio pieno in questo cammino internazionale. Cristian Chivu può sorridere per quella che è stata una domenica positiva, che ha visto protagonista un elemento restato spesso e volentieri dietro le quinte. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter zielinski torna al gol chivu scopre una risorsa

© Forzainter.eu - Inter, Zielinski torna al gol: Chivu scopre una risorsa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inter zielinski torna golVerona-Inter, che magia di Zielinski: schema e gol al volo - L'Inter sblocca così la complicatissima trasferta di Verona: calcio d'angolo di Calhanoglu, schema studiato e gran tiro al volo di Zielinski di piatto. Secondo sport.sky.it

inter zielinski torna golInter, ecco come è nato il gol di Zielinski. Gli studi di Palombo: “Molte cose arrivano da…” - Lo schema da cui è nato il gol del vantaggio dell'Inter è merito di Palombo e Lorenzon che guardano con attenzione i campionati esteri ... Da msn.com

inter zielinski torna golVerona-Inter: video, gol e highlights - Una sfortunata autorete di Frese al 94' consegna la seconda vittoria di fila alla squadra di Chivu, ora a - Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Zielinski Torna Gol