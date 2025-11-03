Inter Zielinski torna al gol | Chivu scopre una risorsa

Una nuova settimana è cominciata e per l’Inter non c’è tempo di fermarsi. I nerazzurri hanno lasciato alle spalle la vittoria all’ultimo secondo con il Verona per 2-1, dando seguito al successo con la Fiorentina. L’obiettivo è quello di arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali, tenendo il passo delle prime della classe. La prossima gara è quella di Champions League con il Kairat Almaty, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello da non sottovalutare, rimanendo a punteggio pieno in questo cammino internazionale. Cristian Chivu può sorridere per quella che è stata una domenica positiva, che ha visto protagonista un elemento restato spesso e volentieri dietro le quinte. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

