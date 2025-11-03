Inter Simonelli presidente Lega Serie A | Episodi arbitrali? Massima trasparenza ma l’errore è sempre possibile

Ilprimatonazionale.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta non sono state settimane facili per gli arbitri in Serie A. Gli ultimi errori arbitrali in tema VAR, che hanno riguardato anche l’ Inter (vedi il big match contro il Napoli al Maradona), sono stati il principale argomento di discussione. A provare a far chiarezza sulla questione ci L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter simonelli presidente lega serie a episodi arbitrali massima trasparenza ma l8217errore 232 sempre possibile

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Simonelli (presidente Lega Serie A): “Episodi arbitrali? Massima trasparenza, ma l’errore è sempre possibile”

Approfondisci con queste news

inter simonelli presidente legaSimonelli: "La Lega è una media company moderna, orgogliosi del nostro lavoro. Su Chiellini e Milan-Como a Perth..." - Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’assemblea svoltasi oggi a Lissone, illustrando i temi principali affrontati e ... Secondo tuttojuve.com

Simonelli sul Var: «La difficoltà di prendere una decisione dal video è superiore rispetto a quella di prenderla sul campo» - Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa dopo l'assemblea tenutasi a Lissone. Da ilnapolista.it

inter simonelli presidente legaSimonelli: “Arbitri? C’è massima trasparenza. Tutti i club hanno potuto vedere…” - Nel corso dell'Assemblea di Lega a Lissone, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha toccato alcuni temi caldi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Simonelli Presidente Lega