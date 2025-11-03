Inter si vince anche così Chivu tra cuore e cinismo Tre punti d’oro a Verona
Serve essere “risultatisti“ per apprezzare il bottino che l’ Inter porta a casa dal Bentegodi di Verona. L’1-2 con l’ Hellas vale tre punti tanto quanto il 3-0 di mercoledì alla Fiorentina, opera finale di un dipinto in cui Calhanoglu e Sucic avevano dato un tocco d’arte, con le rispettive giocate individuali. La vittoria domenicale è meno poetica, festeggiata a urla e pugni chiusi perché intrisa di sofferenza. Chivu avrà rinviato all’oggi l’analisi di ciò che non ha funzionato, una lista corposa se ristretta all’impegno in Veneto. Ma il bicchiere è infine mezzo pieno perché, col Napoli frenato sul pari, era importante sfruttare l’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, il Milan vince il big match contro la Roma. 3 punti anche per Inter, Lecce e Bologna. Pari tra Torino e Pisa. Decima giornata: Verona-Inter 1-2, Fiorentina-Lecce 0-1, Torino-Pisa 2-2, Parma-Bologna 1-3, Milan-Roma 1-0. - facebook.com Vai su Facebook
La vince l’Inter nel recupero! #VeronaInter - X Vai su X
Inter, Chivu sembra Conte: "Si vince anche così. Esultanza in scivolata, ho rovinato la divisa" - Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, ha analizzato la vittoria contro il Verona arrivata allo scadere grazie ad un autogol di Martin Frese. Segnala msn.com
Inter, Chivu: "Ho rovinato la divisa sull'esultanza del 2-1. Lautaro? Non creiamo casi che non esistono. Si vince anche così" - Le parole del tecnico nerazzurro dopo la fortunosa vittoria del Bentegodi, 2- Secondo msn.com
Inter, Chivu contro Conte vince a parole ma perde sul campo: svarioni difensivi gravi come l'errore degli arbitri sul rigore per il Napoli - Dopo 7 vittorie di fila tra Serie A e Champions League, i nerazzurri perdono 3- calciomercato.com scrive