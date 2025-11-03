Inter si vince anche così Chivu tra cuore e cinismo Tre punti d’oro a Verona

Serve essere “risultatisti“ per apprezzare il bottino che l’ Inter porta a casa dal Bentegodi di Verona. L’1-2 con l’ Hellas vale tre punti tanto quanto il 3-0 di mercoledì alla Fiorentina, opera finale di un dipinto in cui Calhanoglu e Sucic avevano dato un tocco d’arte, con le rispettive giocate individuali. La vittoria domenicale è meno poetica, festeggiata a urla e pugni chiusi perché intrisa di sofferenza. Chivu avrà rinviato all’oggi l’analisi di ciò che non ha funzionato, una lista corposa se ristretta all’impegno in Veneto. Ma il bicchiere è infine mezzo pieno perché, col Napoli frenato sul pari, era importante sfruttare l’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

