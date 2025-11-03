Inter Marotta | Non rispondo a quello che ha detto Conte Milan in corsa per lo scudetto
La stagione di Serie A si sta rivelando tanto competitiva e alcuni problemi dal punto di vista arbitrale hanno acceso ancor di più gli animi, come successo nella sfida tra Napoli e Inter, vinta dai partenopei. In quel match l’arbitro Mariani si è reso protagonista di una decisione che ha fatto storcere il naso ai più per via delle dinamiche (il richiamo del rigore da parte dell’assistente di linea) e che ha portato la società dell’Inter, Marotta in primis, a presentarsi davanti le telecamere nel post partita. A lui, sono succedute le parole dell’allenatore azzurro Conte che ha prontamente “rimproverato” l’atteggiamento dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
