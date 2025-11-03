Inter Marotta | Non rispondo a quello che ha detto Conte Milan in corsa per lo scudetto

3 nov 2025

La stagione di Serie A si sta rivelando tanto competitiva e alcuni problemi dal punto di vista arbitrale hanno acceso ancor di più gli animi, come successo nella sfida tra Napoli e Inter, vinta dai partenopei. In quel match l’arbitro Mariani si è reso protagonista di una decisione che ha fatto storcere il naso ai più per via delle dinamiche (il richiamo del rigore da parte dell’assistente di linea) e che ha portato la società dell’Inter, Marotta in primis, a presentarsi davanti le telecamere nel post partita. A lui, sono succedute le parole dell’allenatore azzurro Conte che ha prontamente “rimproverato” l’atteggiamento dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

inter marotta rispondo haInter, Marotta: "Conte è liberissimo di dire certe cose. Arbitri? Non rispondo. Il Milan è in corsa per lo Scudetto" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A dov'era presente e ha risposto ad alcune dichiarazioni apparse nel corso della giornata di oggi, come sono ... msn.com scrive

Inter, Marotta replica a Conte: "Liberissimo di dire quelle cose. Arbitri? Non rispondo" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a margine dell'assemblea di Lega Serie A ai media presenti, tra i quali noi di TMW: "Assemblea come sempre abbastanza intensa ma con obiettivi ... Secondo tuttonapoli.net

“Non ho mai chiesto ai miei dirigenti di fare i papà”: Conte contro Marotta. Ma anni fa all’Inter la pensava diversamente - 2, con i nerazzurri che si lamentarono per un mancato rigore fischiato su Perisic, l'allenatore pugliese aveva dichiarato: "È giusto che i dirigenti parlino se hanno qualcosa da ... Riporta ilfattoquotidiano.it

