Inter News 24 Inter Lazio, le ultime in vista dell’undicesima giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i biancocelesti. I dettagli. Durante la sfida di Serie A t ra Lazio e Cagliari, Alessio Romagnoli non è rientrato in campo per la ripresa, complice un problema fisico al flessore. Il difensore della Lazio ha mostrato evidenti segni di dolore durante il rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, portandosi la mano sul punto dolente. Questo episodio ha destato preoccupazione, soprattutto in vista della prossima sfida cruciale contro l’ Inter, in programma domenica sera a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lazio, problemi per Romagnoli contro il Cagliari: può essere in dubbio