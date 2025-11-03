Inter Lazio problemi per Romagnoli contro il Cagliari | può essere in dubbio

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Inter Lazio, le ultime in vista dell’undicesima giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i biancocelesti. I dettagli. Durante la sfida di Serie A t ra Lazio e Cagliari, Alessio Romagnoli non è rientrato in campo per la ripresa, complice un problema fisico al flessore. Il difensore della Lazio ha mostrato evidenti segni di dolore durante il rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, portandosi la mano sul punto dolente. Questo episodio ha destato preoccupazione, soprattutto in vista della prossima sfida cruciale contro l’ Inter, in programma domenica sera a San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com

inter lazio problemi per romagnoli contro il cagliari pu242 essere in dubbio

© Internews24.com - Inter Lazio, problemi per Romagnoli contro il Cagliari: può essere in dubbio

Scopri altri approfondimenti

inter lazio problemi romagnoliLazio-Cagliari, altra tegola per mister Sarri durante il match: si ferma Alessio Romagnoli - Dalle ore 20:45 all’Olimpico di Roma Lazio e Cagliari si contendono i tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione. Da laziopress.it

Lazio, problema muscolare per Romagnoli: situazione da monitorare in vista della sfida con l'Inter - Cagliari complice un problema al flessore che lo stesso ha evidenziato portandosi la mano nel punto dolente mentre stava tornando negli s ... msn.com scrive

inter lazio problemi romagnoliFLASH | Lazio-Cagliari, non c’è pace per Sarri: si ferma Romagnoli! - Nel corso della sfida tra Lazio e Cagliari, la squadra biancoceleste ha dovuto fare i conti con il ko ... Scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Inter Lazio Problemi Romagnoli