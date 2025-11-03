Inter Kairat il programma degli impegni nerazzurri in vista della quarta giornata di Champions League
Inter News 24 Inter Kairat, fissati orari e programma ufficiale in vista del match di San Siro, in programma mercoledì sera. Archiviato il successo in campionato contro l’Hellas Verona, la squadra di Cristian Chivu è già proiettata alla prossima sfida europea. Mercoledì 5 novembre alle ore 21, a San Siro, l’ Inter ospiterà il Kairat Almaty nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026. Si tratta di un appuntamento importante per consolidare il primato nel gruppo e avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale. Il club nerazzurro, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il programma completo delle attività alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Internews24.com
?Verso Inter-Kairat Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano Ore 14:30 Conferenza Stampa Cristian Chivu - X Vai su X
Champions: Inter-Kairat, arbitra il portoghese Godinho - Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato di Champions, in programma mercoledì 5 novembre alle 21, é stata affidata al portoghese Luis Godinho, assistito dai connazion ... Da msn.com