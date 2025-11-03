Inter Kairat dove vederla | Sky o Amazon?

Inter Kairat dove vederla. Si avvicina l’appuntamento della quarta giornata della fase campionato di Champions League 202526, che vedrà l’ Inter ospitare il Kairat Almaty a San Siro. Il match è in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00, un’occasione importante per la squadra di Cristian Chivu di consolidare la propria posizione nel girone e proseguire il percorso europeo con entusiasmo e fiducia dopo i recenti risultati positivi. La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video, e sarà visibile tramite l’app ufficiale di Amazon Prime Video, disponibile su smart TV, PC, tablet, smartphone e console di gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it