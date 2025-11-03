Inter Kairat conferenza Chivu | orario e intero programma della vigilia

Inter Kairat conferenza Chivu. L’ Inter entra nel vivo della preparazione per la sfida di Champions League contro il Kairat Almaty, valida per la quarta giornata della fase campionato. La partita si giocherà mercoledì 5 novembre alle ore 21:00 a San Siro, dove i nerazzurri di Cristian Chivu proveranno a mantenere il percorso netto in Europa dopo le vittorie con Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. Il club ha comunicato il programma ufficiale delle attività della vigilia, previste per martedì 4 novembre. La squadra sosterrà la consueta seduta di allenamento mattutina al BPER Training Centre di Appiano Gentile alle 12:00, utile per le ultime prove tattiche e per valutare le condizioni dei giocatori non ancora al top, tra cui Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

?Verso Inter-Kairat Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano Ore 14:30 Conferenza Stampa Cristian Chivu - X Vai su X

