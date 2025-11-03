Inter Kairat Arad si presenta | Questo club ha un grande progetto Abbiamo delle caratteristiche specifiche che ci contraddistinguono

Inter News 24 Inter-Kairat, il racconto di Arad: la crescita di un progetto storico in Champions League e la sua scelta di giocare in Kazakistan. A due giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter, il difensore israeliano Ofri Arad, classe 1998, ha raccontato a The UCL Show di UEFA.com la sorprendente ascesa del Kairat Almaty, club kazako protagonista di un percorso europeo inedito. L’ex calciatore del Maccabi Haifa ha ricordato i suoi primi mesi in Kazakistan, segnati da condizioni climatiche rigide e dallo scetticismo generale, ma anche da un progetto ambizioso che in pochi anni ha cambiato la storia della società. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, Arad si presenta: «Questo club ha un grande progetto. Abbiamo delle caratteristiche specifiche che ci contraddistinguono»

Altre letture consigliate

Inter-Kairat: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario del match di Champions - X Vai su X

Ultim’ora in casa Inter in vista della sfida di domani ? Secondo Sky Sport, Thuram non partirà per Verona: l’attaccante francese tornerà direttamente in vista della sfida di Champions contro il Kairat ? Out anche Calligaris per un problema alla mano, me - facebook.com Vai su Facebook

Inter – Kairat Almaty: probabili formazioni, analisi tattica e dove vedere la partita - Inter – Kairat Almaty: probabili formazioni, analisi tattica e dove vedere in TV e streaming la sfida di Champions League del 5 novembre 2025. tag24.it scrive

Come vedere gratis in streaming Inter-Kairat Almaty della UEFA Champions League 2025-26 - Kairat Almaty del 5 novembre alle 21:00 in diretta da Milano ... Da milanosportiva.com

Probabili formazioni Inter Kairat Almaty - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la ... Lo riporta corrieredellosport.it