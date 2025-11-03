Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Nerazzurri a caccia del quuarto successo per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi. Inter-Kairat Almaty si giocherà mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. INTER-KAIRAT ALMATY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la vittoria in extremis ottenuta a Verona, i neroazzurri si rituffa in Europa per centrare la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Ajax, Slavia Praga e Union Sg. L’obiettivo è calare il poker, fondamentale per consolidare il primato nel girone di Champions Leaguee affrontare le ultime gare decisamente più delicate come Atletico, Arsenal e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Inter-Kairat Almaty, quarta giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla