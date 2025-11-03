Inter-Kairat Almaty quarta giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League 20252026. Nerazzurri a caccia del quuarto successo per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi. Inter-Kairat Almaty si giocherà mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Meazza. INTER-KAIRAT ALMATY: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la vittoria in extremis ottenuta a Verona, i neroazzurri si rituffa in Europa per centrare la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Ajax, Slavia Praga e Union Sg. L’obiettivo è calare il poker, fondamentale per consolidare il primato nel girone di Champions Leaguee affrontare le ultime gare decisamente più delicate come Atletico, Arsenal e Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
?Verso Inter-Kairat Ore 12:00 Allenamento FC Internazionale Milano Ore 14:30 Conferenza Stampa Cristian Chivu - X Vai su X
Rinviato il rientro di Thuram Il francese infatti non rientra tra i convocati dell'Inter per la sfida di domani alle 12:30 contro l'Hellas Verona. Tornerà, però, a disposizione per la partita di Champions contro il Kairat Almaty in vista poi di Inter-Lazio. #Inter #Int Vai su Facebook
Inter-Kairat Almaty (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico - Il programma della quarta giornata della fase campionato di Champions League vedrà l' Inter ospitare a San Siro il Kairat Almaty. Lo riporta msn.com
Quarta giornata di Champions League, Inter-Kairat Almaty: storia della partita - Alla quarta giornata, l'Inter ospita il Kairat Almaty e cerca l’ennesima vittoria in UEFA Champions League. Come scrive it.uefa.com
Inter-Kairat dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Inter a punteggio pieno fin qui, decisa a battere anche il Kairat per avvicinarsi agli ottavi di Champions League. goal.com scrive