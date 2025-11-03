Inter Kairat Almaty capitan Lautaro agli straordinari | chi al suo fianco in attacco? Tutto lascia pensare che…

Inter News 24 Inter Kairat Almaty, capitan Lautaro agli straordinari: chi al suo fianco in attacco? Tutto lascia pensare che. L’indizio sulla scelta di Chivu. Per un Lautaro Martínez che continua a essere “spremuto” da Cristian Chivu, c’è un partner d’attacco che cambia scientificamente a ogni partita. L’assenza di Marcus Thuram, ancora ai box per l’infortunio muscolare, costringe il tecnico nerazzurro a un turnover ragionato, alternando Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny al fianco del capitano. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, se cambia sempre il giovane accanto al Toro, non cambia mai il capitano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat Almaty, capitan Lautaro agli straordinari: chi al suo fianco in attacco? Tutto lascia pensare che…

