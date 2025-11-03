Inter Condò | La cura di Chivu nel ruotare gli uomini è più che visibile

L’ Inter di Cristian Chivu si sta preparando per il match contro i kazaki del Kairat Almaty, valevole per il quarto turno della League Phase di Champions League. Le due vittorie di fila contro Fiorentine ed Hellas Verona hanno ridato un certo entusiasmo e rinnovata fiducia dopo la delusione del big L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Condò: “La cura di Chivu nel ruotare gli uomini è più che visibile”

Argomenti simili trattati di recente

L’#Inter si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro il #Napoli. Le condizioni fisiche di alcuni giocatori sono ancora incerte. Marcus Thuram non sarà disponibile per la sfida contro la Fiorentina mercoledì 29 ottobre. Ha saltato il match al Marado - facebook.com Vai su Facebook

Inter (@Inter_en) / Posts - X Vai su X

Chivu è entrato nella testa dei suoi veterani: la cura del tecnico ha ridato vita all'Inter - Sei vittorie consecutive in 36 giorni, da Torino a Roma: i nerazzurri hanno cambiato passo e mentalità. Come scrive msn.com

La ricetta di Chivu: la difesa cambia, il risultato no. L'Inter fa 3 su 3 mai con la stessa squadra - Nelle ultime tre sfide l’allenatore nerazzurro non ha mai schierato la stessa retroguardia, portiere compreso, ma ha ... Segnala gazzetta.it

Inter-Cremonese 4-1, risultato finale della partita di Serie A: poker della squadra di Chivu, gli highlights - La squadra di Chivu ha spadroneggiato e il passivo poteva essere più ampio. Come scrive fanpage.it