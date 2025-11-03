Inter casi Luis Henrique e Diouf | i due nuovi che preoccupano il club nerazzurro
L’ Inter e Cristian Chivu hanno più motivi per sorridere che problemi da risolvere. Ma la stagione è ancora lunga, e ogni dettaglio può pesare. Tra le poche ombre in casa nerazzurra ci sono due volti nuovi che non convincono: Luis Henrique e Andy Diouf. Le loro prestazioni, fin qui, lasciano dubbi e qualche preoccupazione al club. Luis Henrique, il brasiliano che non convince Chivu. È il nuovo acquisto più in difficoltà, e non certo per mancanza di opportunità. Chivu lo ha testato più volte — 7 presenze, 2 da titolare, 212 minuti complessivi — ma la scintilla non è mai scoccata. A Verona, nell’ultima uscita, ha confermato la sensazione di essere un corpo estraneo al ritmo dell’Inter: partita piatta, priva di guizzi, di quell’imprevedibilità che un esterno deve garantire. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
