Inter arriva il Kairat Almaty | data e ora della conferenza di Chivu
Dopo la vittoria nei minuti di recupero contro l’Hellas Verona, l’Inter di Cristian Chivu si prepara ad un nuovo match di Champions League, in occasione della quarta giornata della League Phase. Il match si terrà a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre allo Stadio San Siro e la formazione nerazzurra cercherà di raccogliere altri tre punti per arrivare a punteggio pieno prima della fase più ardua della competizione. Il 4 novembre, dunque, sarà giornata di vigilia per l’Inter che inizierà ad allenarsi alle ore 12:00 al Training Centre di Appiano Gentile. Al termine dell’allenamento, invece, Cristian Chivu si recherà in sala stampa per la conferenza stampa che avrà inizio alle 14:30. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Altre letture consigliate
+++ Esultanza Verona-Inter, arriva la risposta di SkySport +++ LA REAZIONE: https://bit.ly/4hNEg7a - facebook.com Vai su Facebook
CHAMPIONS - Spalletti pronto all’esordio europeo con la Juventus, quote rasoterra per l’Inter contro il Kairat Almaty - La Juventus è l’unica squadra italiana a non aver ancora vinto in questa edizione della Champions League: contro lo Sporting Lisbona, i bianconeri devono necessariamente rialzare la testa per puntare ... Riporta napolimagazine.com
Thuram Inter, l’attaccante ci sarà in Champions? Le ultimissime sul francese e la possibile scelta di Chivu contro il Kairat Almaty - Thuram Inter, stop finito: dal ko in Champions al ritorno europeo contro il Kairat. Secondo calcionews24.com
Dove vedere Inter-Kairat in TV e streaming? - L'Inter di Cristian Chivu ospita al Meazza in San Siro il Kairat Almaty nella sfida valevole per la quarta giornata della League Phase della Champions. Secondo goal.com