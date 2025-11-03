Inter arriva il Kairat Almaty | data e ora della conferenza di Chivu

Dopo la vittoria nei minuti di recupero contro l’Hellas Verona, l’Inter di Cristian Chivu si prepara ad un nuovo match di Champions League, in occasione della quarta giornata della League Phase. Il match si terrà a partire dalle ore 21:00 del 5 novembre allo Stadio San Siro e la formazione nerazzurra cercherà di raccogliere altri tre punti per arrivare a punteggio pieno prima della fase più ardua della competizione. Il 4 novembre, dunque, sarà giornata di vigilia per l’Inter che inizierà ad allenarsi alle ore 12:00 al Training Centre di Appiano Gentile. Al termine dell’allenamento, invece, Cristian Chivu si recherà in sala stampa per la conferenza stampa che avrà inizio alle 14:30. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

