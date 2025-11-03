Inter a caccia del difensore | quattro nomi nel mirino di Marotta

L’Inter è già al lavoro in vista del mercato di gennaio e l’obiettivo è chiaro: rinforzare la difesa. Marotta ha messo nel mirino quattro possibili obiettivi. A spingere i nerazzurri verso un intervento sul reparto arretrato ci sono anche le situazioni contrattuali di Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, tutti legati al club fino al 2026 ma non più giovanissimi. L’idea della dirigenza è quella di muoversi con anticipo, preparando già ora una piccola rivoluzione per il futuro. Inter a caccia del difensore: tutti i nomi nel mirino di Marotta. L’ Inter sta valutando un intervento sul mercato già a gennaio per sistemare la difesa. 🔗 Leggi su Sportface.it

