Intelligenza artificiale petrolio e gas

Nell'aprile 2025, Weatherford International – società multinazionale statunitense di servizi petroliferi – ha firmato un memorandum d'Intesa con AIQ – esponente di spicco di intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi e che sviluppa soluzioni innovative per il settore energetico – per integrare profondamente i sistemi basati sull'intelligenza artificiale (IA) nelle operazioni globali di petrolio e gas, promuovendo una trasformazione nei metodi di produzione. A marzo 2025, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ha firmato un contratto storico da 340 milioni di dollari con AIQ per implementare ENERGYai – azienda specializzata nella fornitura di soluzioni avanzate che sfruttano l'IA e l'apprendimento automatico per ottimizzare vari aspetti del settore energetico – e le relative soluzioni di IA lungo tutta la sua catena del valore upstream (ossia a monte).