Insulti nelle chat delle femministe Nardella | Preoccupa il clima d’odio

Firenze, 3 novembre 2025 – “Sono preoccupatissimo per questo clima d’odio”. Nella lista nera delle persone prese di mira dalle tre influencer femministe col gruppo WhatsApp ’ Fascistella ’, il suo nome non c’era. Anche perché era direttamente contenuto nel nickname di quella chat al veleno: “’Fascistella’ – ha infatti spiegato sui social una delle tre influencer indagate a Monza per diffamazione e stalking – è il soprannome goliardico dato da sinistra all’ex sindaco di Firenze ”. DARIO NARDELLA MEP Una spiegazione arrivata, forse, per ’alleggerire’ la posizione dell’attivista. Trasformatasi però in una nuova gaffe. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insulti nelle chat delle femministe, Nardella: “Preoccupa il clima d’odio”

