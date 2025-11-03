Insulti minacce di morte e persecuzioni | prosciolte tre donne

Si è concluso con una sentenza di non doversi procedere il caso di stalking a carico di tre donne di Porto Empedocle, accusate di aver perseguitato una compaesana con una serie di comportamenti minacciosi e vessatori.Le imputate, secondo quanto contestato, avrebbero messo in atto, per diversi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

Insulti, spintoni, minacce e richieste di soldi. Mesi di ansia, paura, e vessazioni morali e fisiche quelle subite da un ottantenne di Trecate, invalido civile, costretto a dare al figlio soldi ... Vai su Facebook

A processo per violenza, la moglie - Calci, pugni, schiaffi, minacce di morte, percosse, insulti a ripetizione nei confronti della giovane moglie: un copione ormai noto, anche se ogni volta cambiano gli attori. Da cremonaoggi.it

Giovane attivista denuncia: 'Sui social 100mila messaggi di minacce' - "Almeno 100mila messaggi di insulti e minacce", di stupro, morte, rapimento, e anche di uccisione del suo cane, con tanto di indirizzo di casa e posizione del citofono divulgati sui social e ... Si legge su ansa.it

Civitanova, presa a pugni mentre è ricoverata poi minacce di morte e revenge porn - Un giorno lui l’aveva raggiunta nella stanza della struttura sanitaria in cui era ricoverata per farsi fare ... Come scrive corriereadriatico.it