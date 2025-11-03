Insieme con la staffetta per la pace | È una responsabilità collettiva

La Cisl di Ferrara si mette in cammino per la pace. Sarà dal cuore della città estense, domani alle 12.30, che partirà una delle tre direttrici della staffetta ’Convergiamo verso la pace’, promossa dalla Cisl Emilia-Romagna e dalle sue strutture territoriali. Un percorso lungo 300 chilometri, suddiviso in cinquanta tappe, che unirà tutta la regione per convergere il 7 novembre a Bologna, in piazza della Pace, e da lì fino al Santuario della Madonna di San Luca. La tappa ferrarese, guidata dalla Cisl di Ferrara, sarà molto più di un cammino: un viaggio di consapevolezza e di impegno civile, che attraverserà i Comuni dell’Alto Ferrarese fino a Pieve di Cento, dove il 6 novembre verrà consegnato il testimone alla Cisl dell’Area Metropolitana Bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insieme con la staffetta per la pace: "È una responsabilità collettiva"

