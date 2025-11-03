Insieme a pullover di cashmere blazer coordinati e giacche montone La mini di lana si prepara a rivoluzionare il guardaroba di stagione

F ormato mini, raffinatezza maxi. Si potrebbero riassumere così lo spirito e il carattere della gonna corta invernale più chic e ricercata di stagione. Gonna a balze: cinque outfit per abbinarla con stile in autunno X Oltre a modelli a portafoglio, versioni longuette e interpretazioni rosso fuoco, nel guardaroba dell’ Inverno 2025 si fa largo un skirt sofisticata e inaspettata, originale e glamour. A dispetto delle temperature e del meteo, infatti, le gambe escono allo scoperto, accompagnate rigorosamente da collant e stivali in pelle. Gli irrinunciabili compagni d’avventura della gonna corta invernale in lana, il capo must-have di stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Insieme a pullover di cashmere, blazer coordinati e giacche montone. La mini di lana si prepara a rivoluzionare il guardaroba di stagione

