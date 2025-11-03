E terni dilemmi stilistici. In questa stagione fredda, è finalmente arrivato il momento di fornire risposte certe e affidabili a domande che attanagliano anche le fashioniste più esperte. Un esempio? Come abbinare la camicia di jeans donna. Come vestirsi a novembre: 5 look caldi, pratici e ultra glam X Sebbene il capospalla in denim rappresenti un item dal fascino evergreen, sempre attuale e contemporaneo, il suo abbinamento potrebbe risultare più ostico. L’obiettivo finale, d’altra parte, è creare outfit equilibrati e chic, sofisticati e ricercati. L’ originalità, allora, sarà dunque la chiave per sfoggiare al meglio l’item d’ispirazione menswear, tra stratificazioni glamour e accostamenti audaci. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Insieme a dolcevita, pantaloni coordinati e maxi longuette. Tra pattern animalier e sfumature a contrasto, la blusa in denim torna alla ribalta. Da mattina a sera