Inseguimento da film e sparatoria dopo l' auto in fuga carabiniere andrà a processo

ANCONA – Spari dopo l'auto in fuga, rinviato a giudizio il carabiniere della sparatoria a Posatora. Il fatto risale alla notte del 6 marzo del 2023. Il militare, 49 anni, originario del Lazio ma residente nel capoluogo dorico, in servizio al Norm, andrà a processo con l'accusa di lesioni per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

