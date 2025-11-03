Insediato il nuovo Questore Ivo Morelli | La sicurezza reale è il nostro primo obiettivo

Si è insediato nella mattinata di lunedì il nuovo Questore di Rimini, Ivo Morelli, che già ricopriva lo stesso incarico a Piacenza. Il dirigente della Polizia di Stato, che prende il posto di Olimpia Abate, vanta un importante curriculum e, prima della guida della Questura emiliana, aveva già. 🔗 Leggi su Riminitoday.it