Inquilini morosi l’ipotesi della stretta Via dopo due rate non pagate

Una proposta di legge per semplificare le procedure di sfratto di abitazioni, in affitto a inquilini che siano morosi da almeno due mesi consecutivi, affinché possano tornare libere. Presentata da Paolo Marcheschi di Fratelli d’Italia, è stata depositata al Senato. In 5 articoli, la norma punta a ridurre i contenziosi civili introducendo una procedura amministrativa speciale che autorizza l’intervento dell’ufficiale giudiziario (in alternativa al procedimento previsto oggi dal codice di procedura civile) e creando un’autorità ad hoc. Si chiamerà Autorità per l’esecuzione degli sfratti e fa capo al ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

