La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia ha rotto il silenzio su due dei problemi più complicati per la sua famiglia: la salute di sua madre, Mette-Marit, e l’incriminazione di suo fratello, Marius Borg Høiby. In un’intervista all’emittente norvegese NRK, l’ erede al trono ha confessato che gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili, soprattutto dopo che il 28enne è stato accusato di 32 reati e ora rischia una pena detentiva di dieci anni. “ Certo che è difficile. Sia per noi che le siamo vicini, per me come sua sorella, sia per mia madre e mio padre. E naturalmente per tutti coloro che sono coinvolti in questo caso”, ha affermato la futura Regina con calma, evitando di entrare nei dettagli della questione che ha scosso le fondamenta della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ingrid Alexandra di Norvegia rompe il silenzio sulla malattia di Mette-Marit e lo scandalo Marius Borg