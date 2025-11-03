Ingresso gratuito nei musei statali nel giorno dell' unità nazionale e giornata delle forze armate

In occasione del giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, che ricorre martedì 4 novembre, ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali, come accade il 25 aprile e il 2 giugno, previste dal ministero della Cultura in occasione di ricorrenze dall’alto significato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

