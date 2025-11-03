Infortunio Thuram dalla Champions alla Champions | il francese atteso al rientro contro il Kairat Almaty! La gestione di Chivu

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 per il suo recupero. L’attesa è finita. Marcus Thuram è pronto a tornare a disposizione dell’Inter. L’attaccante francese, fermo ai box dallo scorso 30 settembre a causa del problema muscolare (risentimento al bicipite femorale) accusato contro lo Slavia Praga, ha completato il suo percorso di recupero ed è clinicamente guarito. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la sua assenza nella lista dei convocati per la trasferta di oggi contro l’Hellas Verona non è dovuta a una ricaduta, ma a una scelta puramente precauzionale da parte del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio thuram dalla champions alla champions il francese atteso al rientro contro il kairat almaty la gestione di chivu

© Internews24.com - Infortunio Thuram, dalla Champions alla Champions: il francese atteso al rientro contro il Kairat Almaty! La gestione di Chivu

Leggi anche questi approfondimenti

infortunio thuram champions championsInter, Thuram in gruppo e a disposizione: deciderà Chivu per Verona - Marcus Thuram, dopo aver svolto giovedì parte dell'allenamento in gruppo, ha lavorato integralmente con i compagni nella giornata di venerdì. Lo riporta sport.sky.it

infortunio thuram champions championsInfortunio Thuram, quando tornerà in campo? Spunta una data - Fiorentina, arrivano novità sul rientro di Thuram: attenzione alla data per il ritorno in campo ... Secondo spaziointer.it

infortunio thuram champions championsInfortunio Thuram, il verdetto per Inter-Fiorentina: preoccupa Mkhitaryan - Infortunati Thuram – Ieri si è fermata a 7 la striscia di vittorie consecutive, tra campionato e Champions League, dell’ Inter di Cristian Chivu, caduta a Napoli per 3- Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Champions Champions