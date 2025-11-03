Infortunio Thuram dalla Champions alla Champions | il francese atteso al rientro contro il Kairat Almaty! La gestione di Chivu

Inter News 24 per il suo recupero. L’attesa è finita. Marcus Thuram è pronto a tornare a disposizione dell’Inter. L’attaccante francese, fermo ai box dallo scorso 30 settembre a causa del problema muscolare (risentimento al bicipite femorale) accusato contro lo Slavia Praga, ha completato il suo percorso di recupero ed è clinicamente guarito. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, la sua assenza nella lista dei convocati per la trasferta di oggi contro l’Hellas Verona non è dovuta a una ricaduta, ma a una scelta puramente precauzionale da parte del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

