Infortunio Makiobo che tegola per Brambilla | il centrocampista della Juventus Next Gen va ko Tutti i dettagli e le sue condizioni

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Makiobo, gli esami hanno evidenziato una lesione di II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tegola per la  Juventus Next Gen  di  Massimo Brambilla, che perde per infortunio uno dei suoi giovani più interessanti.  Grady Makiobo, centrocampista classe 2007, sarà costretto a uno stop forzato a causa di un problema fisico rimediato nell’ultima partita di campionato, giocata contro il  Pontedera. Il giocatore, infatti, non figura nell’elenco dei convocati per la trasferta odierna contro la  Vis Pesaro, valida per la dodicesima giornata del  Girone B  di  Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio makiobo che tegola per brambilla il centrocampista della juventus next gen va ko tutti i dettagli e le sue condizioni

© Juventusnews24.com - Infortunio Makiobo, che tegola per Brambilla: il centrocampista della Juventus Next Gen va ko. Tutti i dettagli e le sue condizioni

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Makiobo Tegola Brambilla