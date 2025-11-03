Infortunio Makiobo che tegola per Brambilla | il centrocampista della Juventus Next Gen va ko Tutti i dettagli e le sue condizioni
Infortunio Makiobo, gli esami hanno evidenziato una lesione di II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Tegola per la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, che perde per infortunio uno dei suoi giovani più interessanti. Grady Makiobo, centrocampista classe 2007, sarà costretto a uno stop forzato a causa di un problema fisico rimediato nell’ultima partita di campionato, giocata contro il Pontedera. Il giocatore, infatti, non figura nell’elenco dei convocati per la trasferta odierna contro la Vis Pesaro, valida per la dodicesima giornata del Girone B di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com