Infortunio Kelly non arrivano buone notizie alla vigilia di Juve Sporting Lisbona Gli aggiornamenti sul difensore inglese – VIDEO

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Kelly, l’emergenza difensiva non finisce: il centrale non recupera dal problema fisico e non sarà della partita, difesa da inventare domani. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – L’avventura in Champions League di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  inizia in salita, anzi, in salita ripidissima. Il nuovo tecnico, al suo esordio europeo nella delicata sfida contro lo  Sporting Lisbona, deve fare i conti con un’emergenza difensiva che ha assunto i contorni del dramma sportivo. L’ultima speranza di recuperare  Lloyd Kelly  è svanita questa mattina: il difensore inglese non ha partecipato alla rifinitura ed è ufficialmente fuori dai convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio kelly non arrivano buone notizie alla vigilia di juve sporting lisbona gli aggiornamenti sul difensore inglese 8211 video

© Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, non arrivano buone notizie alla vigilia di Juve Sporting Lisbona. Gli aggiornamenti sul difensore inglese – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

infortunio kelly arrivano buoneJuventus, infortunio Yildiz e Kelly: la nuova decisione di Spalletti - Buone notizie in casa Juventus in vista della sfida di Champions League di martedì sera contro lo Sporting Lisbona. Secondo fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Kelly Arrivano Buone