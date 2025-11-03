Infortunio Kelly non arrivano buone notizie alla vigilia di Juve Sporting Lisbona Gli aggiornamenti sul difensore inglese – VIDEO
Infortunio Kelly, l’emergenza difensiva non finisce: il centrale non recupera dal problema fisico e non sarà della partita, difesa da inventare domani. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – L’avventura in Champions League di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia in salita, anzi, in salita ripidissima. Il nuovo tecnico, al suo esordio europeo nella delicata sfida contro lo Sporting Lisbona, deve fare i conti con un’emergenza difensiva che ha assunto i contorni del dramma sportivo. L’ultima speranza di recuperare Lloyd Kelly è svanita questa mattina: il difensore inglese non ha partecipato alla rifinitura ed è ufficialmente fuori dai convocati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
