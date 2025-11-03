Infortunio Kelly | l’inglese verso il forfait con lo Sporting Esami in giornata? Il problema non è più la schiena! Ultimissime
sulle condizioni dell’inglese. Ore di riflessione cruciali alla Continassa. Luciano Spalletti studia la formazione per l’importante sfida di domani sera all’Allianz Stadium con lo Sporting, ma deve fare i conti con un’infermeria che non dà tregua e che lo costringe a profondi dubbi tattici. Il nodo principale riguarda il reparto arretrato, dove sul campo, con ogni probabilità, non si rivedrà Lloyd Kelly. Ne scrive Tuttosport. Il centrale inglese, già costretto a saltare la trasferta di Cremona, non ha ancora smaltito i suoi problemi fisici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
