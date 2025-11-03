Infortunio alla De Bruyne | è accaduto di nuovo in Serie A
L’infortunio di De Bruyne peserà tantissimo sulle spalle del Napoli da qui ai prossimi mesi. Antonio Conte dovrà fare a meno di un vero top player, arrivato questa estate per alzare ulteriormente il livello della rosa azzurra. Adesso, però, il Napoli dovrà fare a meno di lui. In Serie A c’è un’altra squadra che sembra aver avuto un problema simile. Milan-Roma, preoccupa l’infortunio di Dybala. Durante la sfida che ha visto di fronte Milan e Roma, si è fatto male Paulo Dybala: in occasione del calcio di rigore, infatti, l’argentino si è fatto male. Angelo Mangiante ha commento l’episodio ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
