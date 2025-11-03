Infortuni a scuola | oltre 53mila denunce Inail tra gli studenti nei primi nove mesi del 2025 Sette i morti
Le denunce di infortunio presentate all'Inail a carico degli studenti di ogni ordine e grado hanno raggiunto quota 53.563 entro settembre 2025, registrando un incremento del 3,4% rispetto alle 51.813 denunce dello stesso periodo del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
“Tanto paga la scuola”? Non sempre. In caso di infortunio, la realtà è spesso più complessa — e, a volte, anche più ingiusta. Martedì 5 novembre, ore 15:30 Un webinar gratuito con Riccardo Smuraglia per capire cosa succede davvero quando accade un - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 53mila interventi del 118 nei mesi estivi (+ 5%) - con un incremento del 5% rispetto al dato del 2024 registrato nello stesso periodo. Lo riporta ansa.it
Oltre 53mila interventi del 118 nei mesi estivi - Nei tre mesi estivi le due Centrali operative del 118 di Cagliari e Sassari, che operano rispettivamente nei territori del sud Sardegna e del Centro- Riporta rainews.it