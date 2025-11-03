Infoday sul portale Toscana Lavoro E le occasioni del programma Gol
Sempre a Officina Giovani venerdì dalle 15 alle 17 è in programma un infoday dedicato al portale Toscana Lavoro e alle opportunità del programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), in collaborazione con il Centro per l’impiego di Prato. Durante l’incontro, i giovani partecipanti potranno scoprire come iscriversi e trovare lavoro attraverso il sistema regionale delle politiche attive per il lavoro, la piattaforma gestita da Regione e Arti (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego), nata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Inoltre, insieme agli operatori del Centro per l’Impiego di Prato, verranno approfondite le opportunità offerte dal programma di Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL), nato per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo piani personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
