Infinity Volley Copertino una realtà in crescita nella serie D

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COPERTINO - Una piccola, ma promettente, realtà sportiva del territorio salentino: è la Infinity Volley Copertino, squadra femminile di pallavolo militante nel girone C del campionato regionale di Serie D di volley. Nata nel periodo post-pandemico, la società ha saputo costruire da zero un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Infinity Volley Copertino Realt224