Infiltrazioni e soffitto a pezzi nei bagni protesta al liceo Einstein | Servono interventi radicali

Infiltrazioni nei bagni e soffitto che si sbriciola al liceo scientifico Einstein di via Vivaldi, zona via Malaspina. Nella giornata di venerdì scorso (31 ottobre), attorno alle 10, durante la prima parte della ricreazione, si è staccata parte dell'intonaco del soffitto dei servizi igienici al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

A distanza di un anno dal primo racconto pubblicato da Tp24, la storia di Sonia, residente in un alloggio popolare di via Beppe Alfano a Trapani, si ripete. Solo che oggi è più grave. Le infiltrazioni che l’anno scorso gocciolavano dal soffitto della cucina adesso - facebook.com Vai su Facebook

Cerbaiola, sos palestra. Spazio off-limits. Infiltrazioni d’acqua dal soffitto colabrodo - Tre anni fa la situazione era questa: palestra non utilizzabile a causa di infiltrazioni di acqua piovana dalla copertura, mancanza di controsoffitto, presenza di umidità di risalita nelle murature, ... Riporta lanazione.it

Infiltrazioni d’acqua alla media Besozzi un’aula è sistemata ma non i bagni - Infiltrazioni, perdite e bagni intasati: questi i problemi della media Besozzi e dell’elementare Ramella. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Infiltrazioni, controsoffitti pericolanti e zone off limits: «La Questura di Pesaro sta cadendo a pezzi» - PESARO Aumentano gli acciacchi della sede della Questura: infiltrazioni, intonaci che cedono, pezzi di controsoffitti che si staccano, zone interdette. Riporta corriereadriatico.it