Infiltrazioni e soffitto a pezzi nei bagni protesta al liceo Einstein | Servono interventi radicali

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infiltrazioni nei bagni e soffitto che si sbriciola al liceo scientifico Einstein di via Vivaldi, zona via Malaspina. Nella giornata di venerdì scorso (31 ottobre), attorno alle 10, durante la prima parte della ricreazione, si è staccata parte dell'intonaco del soffitto dei servizi igienici al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

