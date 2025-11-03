Infiltrazioni d’acqua nell’ex ospedale di via Atenea | chiesto un sopralluogo urgente

L’Università di Palermo ha chiesto un sopralluogo urgente nell’ex ospedale di via Atenea, dopo le segnalazioni dei commercianti che lamentano infiltrazioni d’acqua nei locali al piano terra. L’edificio, di proprietà dell’ateneo, è sotto sequestro dopo il crollo di un muro sul cortile avvenuto lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

Edilizia sportiva e scolastica nel caos: infiltrazioni alla De Amicis e alle Casciani, canestro rotto al Palavinci. L’amministrazione è in crisi totale. Ma si può andare avanti così? Infiltrazioni d’acqua, porte di emergenza che non funzionano, disagi continui per - facebook.com Vai su Facebook

Infiltrazioni d’acqua dentro l’ospedale di Osimo: si usano panni per sigillare le finestre - La celebre canzone di Gianni Morandi potrebbe adattarsi bene a quello che si può assistere ciclicamente all’ospedale Ss Benvenuto e Rocco. corriereadriatico.it scrive

Sporcizia e infiltrazioni in ospedale, il comitato cittadino: «Rischio danni ingenti, la conferenza dei sindaci faccia ispezioni al San Luca» - «La Conferenza dei sindaci dell'Ulss 5 effettui un sopralluogo nel San Luca per verificare le condizioni dei reparti chiusi al quarto piano, per i quali è stato segnalato uno stato di ... Come scrive ilgazzettino.it

Piove nell’ospedale Cervesi. Secchi anti-infiltrazioni in corsia - E’ questo ciò che accade da qualche settimana nell’atrio dell’ospedale Cervesi di Cattolica. Secondo ilrestodelcarlino.it