Indice di criminalità | Napoli ‘capitale’ delle estorsioni terza per furti d’auto

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli 'capitale' delle estorsioni e del contrabbando, Caserta al secondo posto in Italia per quanto riguarda l'usura, preceduta solo da Crotone, Benevento una sorta di isola felice in termini di criminalità: su 106 province si colloca al terzultimo posto, meglio del Sannio fanno solo Potenza e Oristano. é la fotografia della Campania che emerge dall'Indice della criminalità del Sole 24, la classifica che fotografa i delitti commessi e denunciati nell'anno precedente in Italia e misura le denunce ogni centomila abitanti. A livello nazionale, la provincia di Napoli si colloca nel 2024 al 13esimo posto per indice di criminalità, con 132.

