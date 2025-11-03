Indice di criminalità Ferrara peggiora | spiccano furti truffe e danneggiamenti
Indice di criminalità, Ferrara peggiora. Secondo l’indagine de Il Sole 24 Ore, infatti, la nostra provincia è al 16esimo posto nazionale per quanto riguarda le denunce dei reati. In un anno si è, dunque, scalata una posizione (nel rapporto 2024 Ferrara era 17esima): la peggiore rimane Milano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Indice di criminalità, delitti in aumento in Trentino: la classifica - facebook.com Vai su Facebook
L'indice della criminalità 2025 de Il Sole 24 Ore: la classifica delle province con più furti e rapine - X Vai su X