Indice della criminalità | Verona 19esima in Italia e seconda in Veneto
La provincia di Verona sale tra le 20 province con il livello di criminalità più alto d'Italia. Nella classifica dei reati denunciati in proporzione al numero di abitanti, il territorio scaligero è salito nell'ultimo anno dal 22esimo al 19esimo posto a livello nazionale, mentre a livello. 🔗 Leggi su Veronasera.it
