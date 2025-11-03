Indice della criminalità nel 2024 quasi 3.600 denunce ogni centomila abitanti In aumento quelle per furti

A Forlì-Cesena nel 2024 si contano quasi 3.600 denunce ogni centomila abitanti, per un totale di oltre 14 mila illeciti segnalati alle forze dell'ordine. E' quanto emerge dell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha analizzato i dati diffusi dal Viminale. Si tratta di un dato in linea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La teoria delle finestre rotte è una teoria criminologica secondo cui il disordine urbano e il vandalismo in un determinato quartiere incentiverebbero crimini più gravi. L’idea è che un edificio o un’auto con una finestra rotta sarebbe indice di incuria e soprattutto - facebook.com Vai su Facebook

Indice della criminalità: aumentano le denunce di reati, soprattutto nelle metropoli - Le statistiche dicono che è il 2024 è stato il quarto anno di fila in cui le denunce di reati sono cresciute, tornando al livello pre- Segnala msn.com