Indice della criminalità nel 2024 quasi 3.600 denunce ogni centomila abitanti In aumento quelle per furti

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forlì-Cesena nel 2024 si contano quasi 3.600 denunce ogni centomila abitanti, per un totale di oltre 14 mila illeciti segnalati alle forze dell'ordine. E' quanto emerge dell’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, che ha analizzato i dati diffusi dal Viminale. Si tratta di un dato in linea. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

indice criminalit224 2024 quasiIndice della criminalità: aumentano le denunce di reati, soprattutto nelle metropoli - Le statistiche dicono che è il 2024 è stato il quarto anno di fila in cui le denunce di reati sono cresciute, tornando al livello pre- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Indice Criminalit224 2024 Quasi