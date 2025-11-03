Indice della criminalità nel 2024 Forlì-Cesena è 35esima in Italia Aumentano le denunce di furti

Cesenatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlì-Cesena segue indicativamente il trend nazionale e registra un lieve aumento dei reati denunciati, pur guadagnando due posizioni nella classifica dell'Indice di criminalità del Sole 24 ore. Va specificato che i dati si riferiscono al 2024, Forlì-Cesena passa dal 32esimo al 35esimo posto, ma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Indice Criminalit224 2024 Forl236