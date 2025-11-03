Indice della criminalità lieve miglioramento per la provincia ma furti e rapine la fanno da padrone
Numeri alla mano, i delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di Polizia in Italia sono in aumento e la crescita riguarda soprattutto la micro-criminalità di strada. I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7% in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4% sul 2019. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
