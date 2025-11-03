Indice della criminalità 2025 Agrigento tra le province più sicure d’Italia
Secondo l’Indice della criminalità 2025 pubblicato dal Sole 24 Ore, la provincia di Agrigento si conferma tra le più sicure d’Italia, posizionandosi al 97° posto su 106 nella graduatoria nazionale che misura i delitti denunciati alle forze dell’ordine nel 2024 in rapporto alla popolazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
