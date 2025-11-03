Indice della criminalità 2025 Agrigento tra le province più sicure d’Italia

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l’Indice della criminalità 2025 pubblicato dal Sole 24 Ore, la provincia di Agrigento si conferma tra le più sicure d’Italia, posizionandosi al 97° posto su 106 nella graduatoria nazionale che misura i delitti denunciati alle forze dell’ordine nel 2024 in rapporto alla popolazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

