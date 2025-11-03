Indice criminalità Sole 24 | Napoli al 13°esimo posto È la capitale di estorsioni e contrabbando
Napoli “capitale” delle estorsioni e del contrabbando secondo l’Indice della criminalità, la classifica che ogni anno fotografa i delitti commessi e denunciati in Italia, rapportandoli alla popolazione residente. Classifica indice criminalità Sole 24: Napoli “capitale” di estorsioni e contrabbando Nel 2024 la provincia di Napoli si colloca al 13° posto nazionale per indice complessivo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Indice di criminalità, delitti in aumento in Trentino: la classifica - facebook.com Vai su Facebook
L'indice della criminalità 2025 de Il Sole 24 Ore: la classifica delle province con più furti e rapine - X Vai su X
Genova fra le 10 città meno sicure d’Italia: lo dice la classifica annuale del Sole 24 Ore - 479 crimini denunciati nel 2024 pari a 4822,4 ogni 100mila abitanti, in aumento del 4,91% rispetto al 2023, Genova entra nella top ten delle città più insicure d'Italia: lo rileva ... Si legge su ilsecoloxix.it
Indice di criminalità, Bolzano 46/a e Trento 72/a - Nell'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore Bolzano occupa la 46/a e Trento la 72/a posizione. ansa.it scrive
Indice criminalità Sole24Ore, Pordenone minore incidenza Fvg - La città di Pordenone fa registrare la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia secondo l'Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato su dati del ... Si legge su ansa.it