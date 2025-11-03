Indice criminalità 2025 Napoli è 13esima per reati dopo Milano prima e Roma terza
Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica sull'indice di criminalità in Italia, basato sui dati relativi alle denunce presentate nel 2024. Napoli è 13esima in Italia; bene Benevento, al terzultimo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Classifica dell'indice di criminalità: Napoli al 13esimo posto - La città di Pordenone fa registrare la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia secondo l'Indice della Criminalità del ... Lo riporta msn.com
Provincia Napoli 'capitale' estorsioni, terza per furti d'auto - A livello nazionale, la provincia di Napoli si colloca nel 2024 al 13esimo posto per indice di criminalità, con 132. Come scrive ansa.it
