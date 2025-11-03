Indice criminalità 2025 Napoli è 13esima per reati dopo Milano prima e Roma terza

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica sull'indice di criminalità in Italia, basato sui dati relativi alle denunce presentate nel 2024. Napoli è 13esima in Italia; bene Benevento, al terzultimo posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Provincia Napoli 'capitale' estorsioni, terza per furti d'auto - A livello nazionale, la provincia di Napoli si colloca nel 2024 al 13esimo posto per indice di criminalità, con 132.

Provincia Napoli 'capitale' estorsioni, terza per furti d'auto - A livello nazionale, la provincia di Napoli si colloca nel 2024 al 13esimo posto per indice di criminalità, con 132. Come scrive ansa.it

indice criminalit224 2025 napoliIndice criminalità Sole24Ore, Pordenone minore incidenza Fvg - La città di Pordenone fa registrare la minore incidenza di delitti denunciati ogni 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia secondo l'Indice della Criminalità ... Scrive ansa.it

