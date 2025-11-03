India missione Gsat-7R | il satellite che cambia gli equilibri militari nell’Indo-Pacifico

Nelle prime ore della mattinata di domenica 2 novembre l’India ha lanciato nello spazio un nuovo satellite per le comunicazioni sicure destinato a servire la sua Marina Militare. Il veicolo spaziale, tecnicamente definito Gsat-7R e avente codice operativo Cms-03, è decollato a bordo di un razzo Mark-3 dal Satish Dhawan Space Centre, 50 km a est di Tirupati, alle 6:56 locali. Il vettore ha portato nello spazio un carico utile di 4,4 tonnellate, il più grande e pesante mai lanciato dal suolo indiano, ponendolo in orbita geostazionaria di trasferimento circa 16 minuti dopo il decollo, per poi stabilizzare il veicolo nell’orbita definitiva a 35. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - India, missione Gsat-7R: il satellite che cambia gli equilibri militari nell’Indo-Pacifico

